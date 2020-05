Colto da malore in auto non torna a casa: trovato dai carabinieri

MESAGNE – Salvato dai carabinieri un 72enne di Mesagne di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri, martedì 12 maggio: è stato trovato in serata, nella sua auto nelle campagne, in preda a un malore.

L’uomo che soffre di problemi cardiaci era uscito da casa in mattinata senza farvi più rientro. Intorno alle 19 i familiari, dopo aver tentato invano di rintracciarlo telefonicamente e dopo averlo cercato in lungo e in largo senza trovarlo, hanno chiesto aiuto ai militari della locale stazione.

I carabinieri, dopo aver interessato il gestore telefonico per individuarne la posizione, lo hanno ritrovato nelle campagne di San Donaci, all’interno della propria auto riverso sul volante in stato disidratazione e semi incoscienza, a causa, verosimilmente, di una aritmia. Un’ambulanza del 118 lo ha portato all’ospedale Perrino di Brindisi per tutti gli accertamenti del caso.