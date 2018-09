Vizio totale di mente al momento dei fatti: assolto uomo arrestato per maltrattamenti

OSTUNI – Assolto per vizio totale di mente al momento dei fatti il 37enne di Ostuni che a gennaio scorso fu arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia di Ostuni per maltrattamenti e tentata estorsione pluriaggravata ai danni dei genitori.

Era stato arrestato dopo diverse denunce presentate contro di lui dall’anziano padre, per presunte violenze e minacce continue contro di lui e la moglie e continue richieste di denaro, accompagnate da violenze e minacce, per procacciarsi l’alcool di cui il giovane faceva un uso smodato.

L'arresto del 37enne

Durante il processo, il suo difensore, l’avvocato Ilaria Baldassarre, ha chiesto una perizia sull’imputato per verificare la capacità di intendere e volere del soggetto al momento dei fatti. Il Tribunale di Brindisi, dopo aver disposto due perizie, una di un neuropsichiatra ed un’altra di un medico legale, accogliendo le argomentazioni, della difesa ha assolto l’uomo da tutti i reati contestatigli perché non punibile per vizio totale di mente, rimettendolo immediatamente in libertà.