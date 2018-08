Voucher formativo per i neo laureati: pubblicato il bando della Regione

Pubblicato il nuovo Avviso pubblico Pass Laureati 2018, il bando attraverso il quale la Regione Puglia intende sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea, intendono accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento professionale attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di Master post lauream in Italia o all’estero”.

Lo annuncia Sebastiano Leo, assessore regionale al Diritto allo Studio, alla Formazione e al Lavoro, commentando la pubblicazione di Pass Laureati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di giovedì 26 luglio scorso.

“Il voucher formativo – informa l’Assessore – rimborserà le spese sostenute dai ragazzi per l’iscrizione al master, per il trasporto pubblico, per il vitto, per l’alloggio e per la polizza fidejussoria. L’edizione 2018 di Pass Laureati ha accolto moltissime delle indicazioni e dei suggerimenti rivenienti proprio dai ragazzi che si sono confrontati con Pass Laureati 2017. Ad esempio, i master finanziabili sono quelli erogati dalle Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale, i master accreditati presso i principali istituti di riconoscimento, e – novità 2018 - anche quelli erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso di esperienza documentabile decennale nell’erogazione di Master post lauream”.

“Cambiano anche le modalità di partecipazione al bando: l’edizione 2018 di Pass Laureati – continua Leo – prevede delle finestre temporali durante le quali è possibile partecipare all’Avviso: la prima finestra si apre il 28 agosto 2018 e si chiude il 20 settembre 2018. Ci saranno poi altre quattro finestre: una a novembre 2018, una a febbraio 2019, una a giugno 2019 e l’ultima a settembre-ottobre 2019. Sarà quindi possibile presentare le istanze di partecipazione entro i suddetti intervalli, così i ragazzi interessati potranno scegliere la finestra più consona rispetto alla data di inizio del master prescelto che, come noto, sono molto diverse tra loro. Per la partecipazione al bando – altra novità digitale dell’edizione 2018 – è necessario essere titolari di una utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso questo canale”.

“L’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di iscrizione è di € 10.000,00 per i master all’estero e di € 7.500,00 per i master sul territorio nazionale, più ovviamente le spese di vitto, alloggio, trasporto pubblico e polizza secondo le tabelle contenute nel bando.

Le risorse disponibili per finanziare il presente avviso pubblico ammontano ad € 15.000.000,00, in gran parte rivenienti dal POR PUGLIA 2014-2020”.