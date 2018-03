Wi-Fi gratis negli spazi pubblici, San Michele Salentino aderisce al progetto

SAN MICHELE SALENTINO - Il Comune di San Michele Salentino ha inoltrato la richiesta di registrazione sul portale dedicato al WiFi4Eu, il progetto destinato ai cittadini europei che punta a dotare 8000 Enti in tutta Europa di WiFi gratuito negli spazi pubblici.

L’iniziativa WiFi4Eu, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019 stanziati dalla Comunità Europea, favorirà l’installazione di dispositivi per il Wi-Fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria e negli spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa. Si avrà la possibilità di installare hotspot in grado di fornire l’accesso a internet senza costi per i cittadini. Infatti la Commissione europea desidera promuovere la connettività Wi-Fi gratuita per cittadini e visitatori.

Questa iniziativa si inquadra nel progetto della Commissione teso a favorire la digitalizzazione di tutta l’Europa. Inoltre la Commissione europea precisa che le reti finanziate da WiFi4Eu saranno gratuite, prive di pubblicità e senza raccolta di dati personali. Anche il Comune di San Michele S.no, quindi, come altri Comuni, si è registrato sul portale dedicato al progetto, per poter partecipare poi al bando che partirà da maggio 2018.