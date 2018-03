Xylella, sindaci: "Non abbiamo i soldi per gli interventi obbligatori"

Le misure di contrasto al diffondersi del batterio nelle aree “cuscinetto” e “di contenimento” iniziano a diventare indispensabili con il sopraggiungere della stagione primaverile. Per ottemperare alle disposizioni diffuse dall’Osservatorio Fitosanitario, istituito dalla Regione Puglia proprio per contrastare l’infezione da Xylella fastidiosa, servono risorse ingenti di cui i Comuni non hanno piena disponibilità. In quest’ottica si muove la cordata di Sindaci capeggiata da Gianfranco Coppola, che ha preso l’iniziativa di scrivere al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione per chiedere un incontro tecnico, mirato alla pianificazione degli interventi da calendarizzare e al loro finanziamento.

I Sindaci di Ostuni, Fasano, Ceglie Messapica, Cisternino, San Michele Salentino e il Commissario straordinario del Comune di Carovigno, avanzano nella missiva inviata nella mattinata di oggi, venerdì 2 marzo, la richiesta congiunta di una riunione urgente presso il Dipartimento regionale, utile a definire una strategia condivisa per procedere, nei rispettivi territori di competenza, alla realizzazione di quegli interventi obbligatori di efficace contrasto al diffondersi del vettore della Xylella fastidiosa nel suo stadio giovanile, in particolare nei terreni agricoli, extra agricoli, nelle aree urbane sia private che pubbliche.

Nel corso dell’incontro, i Sindaci auspicano che venga individuata una soluzione in merito alle procedure da rispettare e alle tempistiche, nonché in relazione agli impegni di spesa che ogni amministrazione deve assumere, che preveda il sostegno economico della Regione Puglia, per far fronte a interventi di aratura, trinciatura e fresatura, mirati al controllo della vegetazione spontanea, la cui realizzazione è prevista entro e non oltre il 30 Aprile.

«Assodata la necessità che nell’agro di un Comune ricadente nella zona “cuscinetto” devono essere rispettate le prescrizioni diffuse dall’Osservatorio fitosanitario regionale – dichiara il Sindaco Coppola – si riscontra la difficoltà oggettiva di portare a compimento le buone pratiche indicate su territori estremamente vasti, come appunto nel caso di Ostuni. Il punto della questione è che né la mia amministrazione, né quelle dei Comuni che hanno aderito alla mia iniziativa, hanno le risorse sufficienti per pulire materialmente tutte le aree di competenza pubblica, incluse le strade comunali, le contrade e i percorsi interpoderali. Urge pertanto un incontro con i tecnici e gli amministratori regionali per studiare un programma d’intervento efficiente ed efficace, prima dell’arrivo della primavera».