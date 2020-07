Zia e nipotini in balia delle onde: salvati dai bagnini di Granchio Rosso

BRINDISI - I bagnini di lido Granchio Rosso, sulla litoranea nord di Brindisi, hanno salvato una zia e i suoi nipotini di 12 e 9 anni che hanno rischiato di annegare, finiti in balia del mare agitato. E' accaduto intorno alle ore 11.30 di oggi (sabato 4 luglio). La donna e i due fratelli, improvvisamente, si sono sentiti mancare il fondale sabbioso sotto i piedi. A quel punto le onde hanno preso il sopravvento.

Il bambino più grande, fortunatamente, è riuscito ad avvicinarsi a riva da solo, con l'aiuto di un bagnante. La zia e l'altro fratello sono stati tempestivamente soccorsi dai due bagnini dello stabilimento balneare, che non hanno esitato un solo istante a tuffarsi in acqua, con il supporto del bagnino intervenuto dalla spiaggia limitrofa di lido Risorgimento. Un aiuto è stato fornito anche da alcuni bagnanti, intervenuti con dei salvagente. Fortunatamente tutti e tre stanno bene.

Il forte vento di maestrale che oggi soffia sul litorale, con raffiche superiori ai 30 chilometri orari, impone grande cautela. Nel tratto costiero compreso fra lido Granchio Rosso e la spiaggia libera dell'ex lido Poste, in particolare, bisogna prestare attenzione alle risacche, vere e proprie trappole potenzialmente letali, che in passato hanno provocato delle tragedie. E per la giornata di domani si prevede una ulteriore intensificazione dei venti, che potrebbero toccare picchi di oltre 40 chilometri orari.

