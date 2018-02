Zuffa al liceo Palumbo: un'insegnante e due studenti in ospedale

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande concitazione stamani (8 febbraio) all’interno del liceo linguistico “Ettore Palumbo”, dove si è scatenato un parapiglia fra ragazzi, mentre si stava svolgendo la festa di carnevale degli studenti. Un gruppo composto da circa 10 giovani esterni alla scuola intorno alle ore 11,20 ha varcato senza alcuna autorizzazione la soglia dell’istituto, situato in via Achille Grandi.

Questi si sono diretti in un cortile in cui si trovavano decine di studenti. Ne è scaturita un’accesa lite sfociata nel giro di pochi minuti in una colluttazione. Una professoressa intervenuta per cercare di riportare l’ordine è stata spintonata. Uno studente e una studentessa del Palumbo sono stati colpiti con calci e pugni.

Il personale scolastico ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando una pattuglia è arrivata sul posto, a quanto pare, gli intrusi si erano già dileguati. La docente e i due ragazzi aggrediti sono stati medicati da personale del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

I militari stanno indagando per risalire agli autori e al movente del raid. È da capire, infatti, cosa abbia indotto i ragazzi a fare irruzione all’interno dell’edificio scolastico, seminando lo scompiglio durante la festa.