Tradizioni brindisine: le “marangiane chine” con la mortadella

Le “marangiane chine” si possono servire come un gustoso secondo piatto, ma anche come ottimo piatto unico da portare in tavola. Inutile dire che esistono tante versioni, ma la nonna mariaMcertamente non fa mancare: la mortadella, i capperi, il formaggio piccante, le olive nere e i pomodori. Ah, ovviamente nel ripieno c’è l’onnipresente pane raffermo che si metterà a bagno in acqua per farlo ammorbidire.

La ricetta delle “marangiane chine” con la mortadella

Procedimento

Prendete le melanzane, lavatele e tagliatele a metà. Togliete la polpa dall’interno e fatene piccoli cubetti. Poi friggete le coppe delle melanzane nell’olio e mettetele da parte su un vassoio.

Mettete a scolare i cubetti con del sale nel colapasta per eliminare il loro tipico amarore, poi pressatele tra le mani.

Quindi soffriggeteli in una pentola con olio extravergine di oliva e della cipolla. Salate quanto basta, e quando i dadini di melanzane saranno dorati, spegnete.

In una teglia mettete del pane raffermo e ricopritelo d’acqua per farlo ammorbidire: preferite sempre il pane casereccio, quello cotto nel forno di pietra perché dona più sapore alle pietanze. Poi schiacciatelo tra le mani e passatelo in una coppa. Aggiungeteci uova, listerelle di mortadella, pecorino, capperi, olive nere e sale quanto basta. Quindi, impastate. Versate i cubetti di melanzane soffritti e continuate a mescolare.

Prendere le coppe di melanzane e riempitele con l’impasto. Posatele piene nella teglia che metterete nel forno preriscaldato, poi cospargetele di pangrattato e copritele con la passata di pomodoro, quindi, infornate. Dopo circa un’ora di cottura, le vostre “marangiane chine” saranno pronte per essere servite. Da gustare anche fredde nelle calde serate estive