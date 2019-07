Abbraccio di terra e mare: la taiedda brindisina

Il termine “taiedda” deriva dal nome della teglia in cui si preparava in passato questa prelibatezza per il palato. Vediamo la ricetta brindisina.

Ingredienti

200 g. di riso

1 kg di cozze

2 kg di patate

1 mazzetto di prezzemolo

1 spicchio di aglio

100 grammi di pecorino grattugiato

100 grammi pangrattato

Pomodori fiaschetto

olio extravergine di oliva

pepe q.b

sale q.b (se volete)

Procedimento

Lavate e raschiate le cozze sotto l’acqua corrente, poi apritele con l’aiuto di un coltello e deponete la metà col mollusco su un vassoio. Filtrate il liquido delle cozze e mettete da parte.

Prendete le patate, pulitele e tagliatele a rondelle non troppo sottili.

Oleate una “taiedda” e ricoprite il fondo con il riso, poi uno strato di cozze, di fettine di patate e pezzetti di pomodoro fiaschetto senza i semi. Per rendere il tutto più gustoso aggiungete una manciata di pepe e spolverizzare con il pecorino grattugiato. Versate il liquido delle cozze che avevate messo da parte, irrorate con un filo di olio e unite qualche fogliolina di prezzemolo.

Mettete la teglia in forno preriscaldato a 160° circa per un’ora, cioè finchè le patate non saranno cotte e si sarà creato in superficie lo strato croccante.

Servite tiepida.