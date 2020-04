Carovigno. Il risotto del sorriso dello chef Carlo Piscinelli dell'hotel Reverse

Abbiamo chiesto agli chef e sommelier del nostro territorio delle ricette che si possono realizzare facilmente a casa. Per il primo appuntamento ospitiamo Carlo Piscinelli, chef e proprietario dell'hote ristorante Reverse, situato a pochi passi da Torre Santa Sabina, Marina di Carovigno. Si tratta di una tipica masseria pugliese dove lo chef Carlo delizia i clienti con i piatti tipici della tradizione.

Risotto alla zucca

Ingredienti per 4 persone:



300 grammi di riso, 600 grammi di zucca, mezza cipolla, 1 spicchio di aglio, 1 bicchiere di vino bianco, sale q.b., pepe q.b., ricotta affumicata al vino rosso a piacere e fondo bianco vegetale.

Procedimento

Tagliare a tocchetti la zucca e farla soffriggere con olio aglio e cipolla. Infine fumarla con il vino bianco. Mettere da parte due cucchiai di zucca soffritta e aggiungere in padella il riso. Tostarlo e aggiungere, poco alla volta, il fondo bianco vegetale. Nel frattempo frullare i due cucchiai di zucca tolti in precedenza per formare una vellutata.Una volta cotto il riso amalgamare con la vellutata di zucca e cospargere con scaglie di ricotta al vino rosso.