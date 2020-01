Cena d'autore a Milano con gli chef Antonella Ricci e Vinod Sokar

CEGLIE MESSAPICA - Lunedì 27 gennaio, alle ore 19, nella Sala Ovale di via Romagnosi a Milano, gli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sokar dell'omonimo ristorante messapico sulla collina di Montevicoli, cucineranno per la cena d'autore organizzata in occasione della presentazione del nuovo libro del giornalista e conduttore Federico Quaranta, “Terra - Riscoprire le nostre origini per costruire un futuro migliore” ( Sperling & Kupfer editore). È stato lo stesso Quaranta ad invitare per questa cena la coppia di cuochi, interpreti appassionati e creativi dei sapori di un ricco territorio come quello pugliese ed ambasciatori di quell’attaccamento alle origini di cui l’autore ha voluto raccontare nel suo ultimo lavoro. Con Quaranta ci saranno, inoltre, Paolo Benvegnù, musicista e cantautore e Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose.

La formula della serata prevede un menu degustazione di quattro piatti, più entrée che richiamano la stagionalità e che sono a km0. L'antipasto prevde un purè di fave di Carpino, companatico invernale e pecorino romano in anfora. Il primo piatto richiama la tradizione con orecchiette di semola rimacinata biologica "senatore cappelli" fatte a mano alle due consistenze di cime di rape e alacce, per proseguire con le variazioni di bombette su schiacciata di patate della Sila Igp cotte “Al Fornello”, ovvero, sotto la cenere. Inmancabile il Biscotto Cegliese ma in una rivisitazione morbida e croccante, con tutti gli ingredienti racchiusi in un bicchiere. Per informazioni e prenotazioni sulla cena di lunedì 27 gennaio, scrivere a prenotazioni@identitagolosemilano.it

Federico Quaranta da anni si impegna a valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano. Vero "cantastorie del cibo", dal 2003 conduce con Tinto il programma Decanter su Radio2, punto di riferimento per gli appassionati di territorio e buona tavola. Dal 2013 al 2018 ha affiancato Antonella Clerici durante La prova del cuoco ed è stato alla guida di Linea Verde Estate nel 2017 e nel 2018, e Linea Verde Domenica nell’edizione 2018/19. Con RaiEri ha pubblicato nel 2013 e nel 2015 il libro Sommelier… ma non troppo 1 e 2 in collaborazione con Tinto. Nel 2016 Anche i Vegani fanno la scarpetta con Andy Luotto.

