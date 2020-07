Parte da Cisternino la settima edizione di “In the Kitchen tour 2020”

CISTERNINO - Si apre domani, lunedì 13 luglio presso Villa Cenci a Cisternino, dalle 10,30 alle 14,30, la prima tappa di "In the kitchen tour 2020", il format ideato dall'associazione "Charming Italian Chef", il cui scopo è quello di far incontrare gli chef con le eccellenze dell’enogastronomia del territorio in una piacevole jam session culinaria, per raccontare e conoscere prodotti di qualità, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni ed impieghi innovativi. Questo primo appuntamento ha un’importanza ed un significato particolare perché è la prima occasione post lockdown per incontrare nuovamente alcuni soci e i partner a distanza di mesi dall’ultima occasione, per la grande partecipazione e accoglienza che accompagna tutti gli eventi pugliesi dell’associazione, confermate anche quest’anno dalle numerose adesioni pervenute e perché la Puglia è la regione di Angelo Sabatelli, neo presidente "Chic". Il format si propone di essere un’occasione in cui i valori comuni sono la curiosità, il desiderio di conoscere nuovi prodotti, la sperimentazione e la volontà di ritrovarsi e confrontarsi tra colleghi.

“Nei mesi scorsi l’associazione non è rimasta ferma - commenta il direttore Raffaele Geminiani - abbiamo approfittato di questa sosta forzata per consolidare legami con i nostri soci e con altri professionisti, con i produttori, con le altre associazioni, attraverso l’utilizzo intensivo e efficace dello smart working. Ora siamo pronti a tornare a fare quanto ci siamo sempre fissati come mission del gruppo: fare squadra tra di noi, fare rete e condividere con tutta la filiera, dal campo alla tavola dei ristoranti, quanto di bello e buono ci offre l’Italia con i suoi territori e con le materie prime”. In merito all’evento, il primo organizzato dall’associazione dopo la sua nomina a presidente, Angelo Sabatelli, chef patron dell'omonimo ristorante a Putignano ha dichiarato: “Sono molto felice che si riparta con i nostri eventi per tutta l’Italia e che il caso ha voluto come prima tappa la Puglia. Saremo in un posto bellissimo con tanti amici e colleghi e sarà un momento conviviale con un forte significato umano ed emotivo, si festeggerà il ritorno alla normalità, quella cosa che tutti davamo per scontata ma che all’improvviso ci è stata tolta, quella normalità che in questo periodo abbiamo imparato ad apprezzare e ricercare. Ritorneremo a fare quello che sappiamo fare meglio e a cui eravamo abituati, certo, con le dovute precauzioni, ma sarà la celebrazione di un inizio, un inizio fatto di rispetto, impegno e passione di persone, di territori, della nostra bella nazione”.

Tra i protagonisti, insieme ad Angelo Sabatelli, i soci Massimo Carleo, nuovo socio 2020 di Home Restaurant a Potenza, Edi Dottori de La Sala della Comitissa a San Gemini, Domenico Di Tondo chef de Le Lampare al Fortino di Trani, Donato Episcopo che a partire da settembre sarà Executive chef di un piccolo ristorante gourmet all’interno del Chiostro dei Domenicani a Lecce, Francesco Laera del ristorante Fè a Noci, Teresa Galeone Buongiorno di Già Sotto L’Arco a Carovigno e Antonio Zaccardi del ristorante Pashà di Conversano.

Per prenotazioni e informazioni: tel. +39 0831 996286 e info@giasottolarco.it

Menù

Finger Food a cura degli Chef

Angolo dei Fritti

Ostriche – Formaggi e Salumi

Melanzana arrosto, la sua crema acida, ristretto di gambero rosso - chef Francesco Laera

Salmone Marinato ai frutti rossi con salsa allo yogurt - chef Enrico Rizzi

Fusilloni al ragù di agnello e crema di ricotta - chef Teresa Buongiorno

Risotto ai 5 pomodori - chef Angelo Sabatelli

Petto d’anatra affumicato, pesca noce e aceto di lamponi - chef Domenico Di Tondo

Cupola di meringa al pepe di Sichuan, ciliege ferrovia e gelato al fior di latte crudo - chef Donato Episcopo

Sorbetto di frutta Maestro Gelatiere Carpigiani - Andrea De Bellis