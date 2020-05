San Vito dei Normanni. Il cartoccio di verdure di stagione di Nonna Mena

SAN VITO DEI NORMANNI - Abbiamo chiesto agli chef e sommelier del nostro territorio delle ricette che si possono realizzare facilmente a casa. Per il secondo appuntamento ospitiamo la "Locanda di Nonna Mena", aperta il 13 gennaio 2008 dai fratelli Luigi, Antonio, Giusi e Mariella Errico nell'antica casa dei nonni paterni dove c'era nonna Filomena alla quale hanno dedicato il nome dell'attività.

"Proviamo a valorizzare al meglio la nostra cucina proprio perché la conoscenza di un territorio e della sua storia passa soprattutto attraverso la conoscenza dei piatti tipici, proprio come vuole Slow Food - spiega Luigi Errico - e dal 2017 siamo recensiti con il riconoscimento della famosa chiocciola, premio che Slow Food da a chi svolge il lavoro secondo i suoi valori. Sperando di continuare a fare sempre meglio il nostro lavoro, facendo in modo di realizzare i nostri piatti rispettando la tradizione e aggiungendo anche un po' di innnovazione".

Cartoccio di verdure di stagione

Ingredienti

Broccoli, patate, zucca, pomodorini ( quantità a piacere )

Procedimento

Sbollentate per 3 minuti circa il broccolo, nel frattempo adagiare su 4 fogli di carta forno le patate tagliate a fettine, zucca a strisce, pomodorini e broccoli precedentemente sbollentati. Infine condire con un pizzico di sale, pepe, olio, prezzemolo. Chiudere bene il cartoccio e infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. Se si vuol rendere il piatto più sostanzioso, aggiungere un uovo per ogni cartoccio.