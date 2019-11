In provincia di Brindisi quattro stelle Michelin sulle 12 alla Puglia

BRINDISI – E’ la provincia di Brindisi quella dove si mangia meglio in Puglia, con quattro delle dodici stelle assegnate alla nostra regione dalla 65ma Guida Michelin Italia (disponibile a partire da giovedì 7 novembre in libreria, mentre dalle 14 di oggi 6 novembre la app Michelin Ristoranti sarà scaricabile gratuitamente per iOS e Android). La guida è stata presentata stamani al Teatro Municipale di Piacenza.

Nessun ristorante della Puglia ha conquistato le due o le tre ambitissime tre stelle della guida gastronomica più famosa del mondo, ma la regione si piazza terza nell’area Sud-Isole dopo Campania – prima in Italia per ristoranti stellati – e la Sicilia. La provincia di Brindisi si aggiudica anche il primato pugliese delle donne chef stellate dalla Guida Michelin, 41 in Italia guidate dalle “tre stelle” Annie Féolde dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze e Nadia Santini del ristorante Dal Pescatore di Runate.

Chef brindisine insignite di una stella si riconfermano Teresa Galeone Buongiorno del ristorante Già Sotto l’Arco di Carovigno, e Antonella Ricci del ristorante Al Fornello da Ricci di Ceglie Messapica. L’altra delle tre chef pugliesi nella graduatoria italiana è Maria Cicorella del ristorante Pashà di Conversano. Venendo ai quattro ristoranti ai quali la 65ma Guida Michelin ha attribuito una stella, oltre ai due appena citati ci sono anche Cielo di Ostuni e Due Camini di Savelletri.

Gli ristoranti pugliesi stellati sono (incluso il già citato Pashà) quello di Angelo Sabatelli a Putignano, Bacco di Barletta, Memorie di Felix Lo basso a Trani, Quintessenza sempre a Trani, Bros’ A Lecce, Casamatta a Manduria e Umami di Andria che tuttavia ha comunicato la chiusura a guida già stampata.