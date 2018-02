Assemblea di Confagricoltura con il presidente nazionale Giansanti

BRINDISI – Il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il direttore generale Francesco Pastorino, saranno a Brindisi martedì 27 febbraio per l’assemblea dei delegati di Confagricoltura provinciale. L’evento si svolgerà dalle 17 al Grande Albergo Internazionale di lungomare Regina Margherita. Oltre alle procedure per il rinnovo delle cariche, gli imprenditori agricoli brindisini si misureranno su alcuni temi caldi e strategici come la infestazione da Xylella fastidiosa, i consorzi di bonifica, il Piano di sviluppo rurale (Psr) Puglia e il caporalato.