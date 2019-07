Appaltato il servizio di instradamento Tir e auto passeggeri

BRINDISI - L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha affidato a Securpol Puglia Srl il servizio di assistenza ai passeggeri a Brindisi, instradamento veicoli e gestione degli spazi di sosta nel periodo estivo, fino al 7 ottobre, e natalizio (dal 18 al 24 dicembre 2019), periodi nei quali si intensifica sensibilmente il traffico di passeggeri e mezzi in ambito portuale.

Si tratta di un servizio supplementare di viabilità e instradamento nell’arco di tempo che precede la chiamata all’imbarco, in ambito portuale, in maniera tale che i mezzi pesanti parcheggiati nell’area consortile (lo spazio Asi esterno al varco doganale di Costa Morena – Punta delle Terrare) impegnino la viabilità di ingresso solo dopo che quelli già in coda abbiano liberato il varco doganale principale”.

L’Adsp fa sapere anche che alla procedura di gara hanno partecipato cinque istituti di vigilanza. La commissione di gara ha valutato congrua l’offerta presentata da Securpol Puglia Srl che ha offerto un ribasso economico del 32,680%, per un importo complessivo di circa 90 mila euro. Il servizio di assistenza sarà utilizzato per gestire i flussi di traffico in imbarco e sbarco di passeggeri e mezzi dalle navi Ro-Ro e dai traghetti in linea che quotidianamente collegano Brindisi con i porti greci e albanesi.

Securpol Puglia vi impegnerà cinque addetti nel periodo di afflusso ordinario dal 26 giugno 2019 al 7 ottobre 2019, che passeranno a sette dall’11 luglio 2019 al 28 agosto 2019. Il personale impiegato opera sotto il controllo e la direzione dello staff della Autorità di Sistema Portuale che coordina e gestisce tutte le operazioni.

Sulla base dei dati di traffico e della programmazione degli accosti, è stata progettata la turnazione che si articola come segue: le prime due unità coprono il turno dalle 8 alle 20, stazionando in prossimità del parcheggio antistante il terminal privato. Dalle 19 all’1 del mattino il secondo turno, durante il quale sono impiegate altre tre unità. Durante i periodi di stimato maggiore afflusso (11 luglio - 28 agosto), il servizio verrà implementato di ulteriori cinque unità che garantiranno la loro presenza dalle 19 alle successive ore 3 del mattino.