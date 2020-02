Arriva PLAZA CARRISI: Hotel e Spa da sogno per Carrisiland

Tra le tante sorprese della stagione ci saranno tre nuove aeree nel parco tematico più gettonato anche dal punto di vista didattico. In effetti la direzione ha previsto la realizzazione di aree scenografiche nuove che andranno a implementare l’aspetto didattico e ludico del parco. Già dal prossimo aprile 2020 i visitatori e le tantissime scuole potranno visitare oltre alle aeree tematiche già esistenti LA FATTORIA DEL CONTADINO, IL REGNO DI ROBIN HOOD e ALICE NEL BOSCO DELLE MERAVIGLIE.

Ma non finirà qui grande attesa per la stagione 2020 sarà data dalla nuova inaugurazione prevista per la prossima estate, della seconda struttura ricettiva alberghiera con spa con la realizzazione del nuovissimo ed elegante hotel PLAZACARRISI nella piazza centrale di Cellino San Marco. Una volta terminato l’immenso cantiere, seguito dal patron di casa Franco Carrisi e dall’architetto Gianni Marino, i turisti potranno pernottare nel centralissimo Hotel, rigenerarsi presso la stupenda SPA realizzata nelle rocce con piscina ad idromassaggio, bagno turco, sauna, stanza del sale, area relax e percorso emozionale e usufruire di tutti i servizi del parco tematico ed acquatico inclusi nel costo del pernotto.

Si continuano a fare le cose in grande in occasione proprio del 20’ anniversario dalla nascita del parco Carrisiland a Cellino San Marco che negli anni e’ diventato uno dei parchi più visitati e apprezzati nel settore del divertimento su scala nazionale ed internazionale. Tanti sono stati i riconoscimenti negli anni, dai vari certificati di eccellenza su tripadvisor, agli Oscar vinti con i PARKSMANIA AWARDS. Vogliamo ricordare l’oscar 2015 PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA per ISLA DORADA, l’oscar 2018 come parco acquatico dell’anno in Italia e l’ultimissimo PARKSMANIA AWARDS 2019 come premio della Giuria per TATARIVER ritirato dal dott. Marco Carrisi presso Leolandia (Capriate S. Gervasio, BG) lo scorso ottobre. Si è trattato della diciottesima edizione del prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.

Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento.

Tanti sono i progetti che bollono in pentola e che il gruppo Carrisiland cercherà di realizzare facendo sempre crescere la ricchezza dell’economia locale per l’indotto ormai creato sul territorio creando posti di lavoro diretti ad oggi circa 220 e indiretti sviluppando una sana e fiorente economia positiva sul territorio.