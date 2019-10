Recupero crediti e riassorbimento: assemblea lavoratori Tecnomessapia

CEGLIE MESSAPICA – Si cercano soluzioni per parare il grave colpo occupazionale legato al fallimento di Tecnomessapia, l’azienda di Ceglie Messapica che faceva parte della supply chain territoriale di Leonardo. Lunedi 7 ottobre tutti i lavoratori ex Tecnomessapia Srl iscritti alla Fiom Cgil di Brindisi sono convocati alle ore 18 alla Camera del Lavoro locale, per un incontro cui parteciperanno oltre alla segreteria provinciale Fiom anche l’ufficio legale della stessa Cgil.

Al centro dell’assemblea, due questioni: una riguarda il recupero crediti dei lavoratori nei confronti della Tecnomessapia Srl; la seconda riguarda il rilancio della richiesta nei confronti della Regione Puglia di attivazione dell'esigibilità del bacino delle competenze, vale a dire stabilire una sorta di priorità di assunzione dei lavoratori in regime di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) di Tecnomessapia in caso di richiesta di personale specializzato da parte delle imprese dell’area.