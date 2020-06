Riavvio impianto di cracking: "Necessario ricorrere anche alla torcia"

BRINDISI – Il riavvio dell’impianto di cracking di Eni Versalis, dopo gli interventi di manutenzione, comporterà anche accensioni della torcia di Punta di Torre Cavallo. Lo fa sapere l’azienda con un comunicato stampa.

“Versalis (Eni) informa che sono in corso le fasi propedeutiche per il riavvio dell’impianto di cracking dello stabilimento di Brindisi. Durante le operazioni di riavvio, per una durata stimata di 8 giorni, saranno attivi i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza, tra i quali la torcia, per il tempo strettamente necessario per completare le attività”.

“Sono stati preventivamente informati gli enti competenti, come anche previsto dal vigente Protocollo”, aggiunge Eni Versalis nella nota di preavviso”. Per lunedì 8 giugno è previsto intanto l’incontro tecnico in videoconferenza tra sindaco e Versalis coordinato dalla Task force lavoro della Regione Puglia, sui temi degli investimenti per ammodernamenti produttivi e ambientalizzazioni