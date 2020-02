Studiare all’estero: il sogno diventa realtà con Estate INPSieme

BRINDISI- Crescere significa fare scelte importanti, ma anche realizzare i propri sogni. Sono tanti i ragazzi che desiderano fare un’esperienza all’estero e anche quest’anno sono in attesa di Estate INPSieme 2020.

Si tratta di un bando di INPS che offre borse di studio per trascorrere una vacanza studio o corso di lingua all’estero. Possono fare domanda i figli, orfani ed equiparati dei dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione e offre contributi per due settimane di soggiorno studio all’estero. Per molte famiglie si tratta di un’opportunità che fa la differenza e permette a studenti di tutta Italia di vivere la prima esperienza all’estero in totale sicurezza.

Sebbene le borse di studio vengano erogate da INPS, i singoli studenti e famiglie possono scegliere in totale libertà l’organizzazione alla quale fare affidamento per la propria vacanza studio o corso di lingua all’estero. Lo scorso anno migliaia di studenti hanno scelto EF per viaggiare con Estate INPSieme e già adesso si sono messi in contatto con l’organizzazione per prenotare il proprio posto nella destinazione più amata. Ma quali sono i criteri con cui scegliere l’organizzazione giusta? Senza dubbio sicurezza per gli studenti, esperienza nel settore e qualità dell’offerta per il soggiorno linguistico desiderato sono gli elementi primari per la scelta. EF, che è l’unica organizzazione nel settore ad operare da 55 anni ed offre un ventaglio di programmi linguistici di diversa tipologia – dai campi estivi in America, Inghilterra e Irlanda, a vacanze studio in molti paesi, corsi di preparazione universitaria all’estero e corsi di preparazione per le certificazioni internazionali di inglese.

Il bando Estate INPSieme 2020 ancora non è uscito: sono in molti ad essere in attesa della sua pubblicazione e a domandarsi quali saranno le novità per il 2020. In attesa di novità, molte organizzazioni leader offrono già una consulenza per aiutare i cittadini e rimanere aggiornati sui primi step per l’iscrisione al bando. Grazie ai consulenti di EF Education First, ad esempio, è possibile ricevere una consulenza personalizzata ed effettuare una preiscrizione. E sono già in molti a cogliere l’occasione per trarne l’ovvio vantaggio: riservare il proprio posto nella vacanza studio scelta e avere la sicurezza di rimanere aggiornati sulle news di INPS grazie al contatto con il personale EF in caso di novità.