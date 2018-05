Bilancio 2017: il Consorzio Asi chiude con un utile di 450mila euro

BRINDISI - Lo scorso 25 maggio l’assemblea dei soci del Consorzio Asi di Brindisi ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Il presidente Domenico Bianco esprime particolare soddisfazione per il risultato conseguito che vede la gestione caratteristica dell’Ente chiudersi con un Utile Fiscale di 454.009 euro registrando una netta inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti.

“Il risultato positivo – si legge in una nota del Consorzio - è stato raggiunto grazie ai maggiori ricavi conseguiti rispetto all’anno precedente, ottenuti grazie alla revisione tariffaria operata dal CdA relativa ai servizi resi, e grazie alla contestuale ma incisiva riduzione dei costi per la produzione di detti servizi”.

Il risultato civilistico riporta una perdita di1.297.905 euro che deriva esclusivamente dall’accantonamento effettuato in via prudenziale ai fondi per rischi ed oneri per un importo pari ad1.584.707 euro, fondi che nel loro complessivo, al 31.12.2017, raggiungono la considerevole cifra di 4.122.986 euro.

“Tale accantonamento - si legge ancora nella nota - si è ritenuto necessario in conseguenza dell'andamento altalenante e non sempre favorevole all'Ente, dei numerosi e ‘impegnativi’ contenziosi tributari in essere, contenziosi tutti ereditati dalle precedenti gestioni”.

Il presidente Bianco, nel ribadire gli obiettivi del Cda, che si completa con la vicepresidente Sonia Rubini ed consigliere Luigi Amati, ai quali riserva una particolare ringraziamento per la dedizione e le competenze offerte alla risoluzione delle numerose problematiche affrontate nel corso dell’anno, conclude: “ Durante il nostro mandato, riteniamo di poter portare la gestione caratteristica dell'Ente, anche in termini reddituali, a risultati di assoluto e sempre maggior rilievo grazie alla costante attività di monitoraggio delle spese ed all’impegno ed ai progetti che il Cda sta ponendo in essere, progetti volti alla efficienza ed alla crescita della produttività gestionale dell’Ente. Siamo altresì impegnati a risolvere il contenzioso tributario ereditato, che ci preoccupa non poco per la sua complessità e particolare onerosità, sia accantonando risorse importanti per salvaguardare la solidità patrimoniale dell’Ente stia ponendo in essere ogni azione utile a dimostrare il corretto comportamento tributario tenuto dal Consorzio.

In ultimo doveroso il ringraziamento per gli ottimi risultati raggiunti ai Dirigenti, a tutto il personale dell’Ente, al Collegio dei Revisori ed ai Consulenti tecnici, che con il proprio impegno hanno significativamente contribuito al conseguimento degli obiettivi”.