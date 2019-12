Settore aeronautico: Cmc ottiene un nuovo contratto da Leonardo

Notizie positive da Cascina Costa, per la vicenda di Cmc Srl, azienda del settore costruzioni aeronautiche, di cui si sta occupando per gli aspetti occupazionali la task force della Regione Puglia. “Leonardo e Cmc si sono incontrate oggi per valutare insieme i possibili scenari di collaborazione industriale nel breve e nel medio - lungo termine”, fa sapere Cmc.

L’azienda “ha mostrato a Leonardo un forte impegno industriale nel migliorare i propri processi produttivi, per passare ad una gestione completamente verticalizzata dei prodotti in lamiera: dall’acquisto dei materiali grezzi, agli impianti per i vari passaggi intermedi durante le diverse fasi produttive, per finire alle piccole attività di montaggio finali”.

“Leonardo ha emesso un contratto verso Cmc per le attività sui lamierati e nei prossimi dodici mesi si è stabilito un programma di sviluppo sia sulle capacità industriali di Cmc che sui carichi di lavoro di Leonardo verso Cmc”, è il risultato dell’incontro. “Durante questi primi 6-12 mesi Cmc continuerà nella sua attività di scouting per identificare nuovi clienti e diversificare così il proprio portafoglio di commesse”, si impegna la società amministrata dall’ingegnere Alfonso Centuori.

“Grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Puglia, dal Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno, ad altri strumenti finanziari a livello nazionale ed europeo, e al programma in corso con Elite - Borsa Italiana, CMmc potrà sostenere questo progetto industriale con adeguati strumenti finanziari. Le parti si sono lasciate con vari task da portare a termine e l’accordo a rivedersi durante questi mesi per le opportune azioni di coordinamento”.

La Task force regionale nei giorni scorsi ha rinviato una nuova riunione del tavolo tecnico sulla situazione di Cmc a una data successiva all’incontro annunciato dall’azienda con il management di Leonardo, su richiesta dello stesso Centuori. Cmc ha acquisito anche una commessa da Leonardo Poland, che va però espletata nel nascente indotto attorno al sito produttivo della Pzl - base industriale in Polonia di Leonardo - a Swidnik. Il nuovo contratto è invece destinato allo stabilimento di Cmc a Carovigno.