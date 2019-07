Il fondo americano diserta il tavolo per la crisi Leucci Costruzioni

BRINDISI – Incontro oggi alla Task force regionale lavoro per la vicenda Leucci Costruzioni, una delle aziende metalmeccaniche storiche di Brindisi, dove si è determinata una “preoccupante situazione per oltre 100 lavoratori che non percepiscono le retribuzioni da 5 mesi”, dice la Fiom Cgil.

Ma al tavolo della task Force regionale erano assenti oggi sia la vecchia proprietà che i nuovi acquirenti del fondo americano. “La Fiom Cgil insieme alle altre sigle sindacali ritiene urgente un incontro in Prefettura per affrontare la situazione drammatica in cui versa l'industria brindisina e la vita materiale dei lavoratori e delle loro famiglie ormai in preda ad un incubo senza via d'uscita”.

Nel frattempo, la Fiom fa “appello comunque a tutti i lavoratori a tutelarsi legalmente, mettendo a disposizione il nostro ufficio legale gratuitamente per tutti i dipendenti Leucci Costruzioni”, annuncia il segretario generale brindisino, Angelo Leo.