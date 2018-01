Centro storico da rilanciare: "Incontro proficuo con i commercianti"

SAN VITO DEI NORMANNI – Il sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, ha accolto la richiesta di un confronto sul destino di piazza Leonardo Leo e piazza Carducci formulata nei giorni scorsi dai commercianti del luogo, attraverso una lettera inviata al primo cittadino. Un incontro “molto partecipato” fra i sottoscrittori della missiva e molti altri commercianti si è svolto ieri presso il municipio di San Vito. L’amministrazione comunale giudica “proficuo” il confronto.

“Sono state analizzate e sviscerate – si legge in una nota del Comune - le criticità e vi è stato anche l'intervento del consulente dell'Amministrazione comunale per il nuovo distretto del commercio "Alto Salento" e del redigendo documento strategico del commercio”.

“Sono stati illustrati i propositi immediati e quelli più di lungo periodo (coinvolgimento del proprietario del Castello, agevolazioni tributarie per chi investe nella zona indicata, arredo urbano, piano parcheggi, partecipazione attiva al distretto che nei prossimi due anni aprirà la strada a finanziamenti specifici regionali, incentivazione eventi culturali localizzati, ecc ecc)”.

“Si è deciso di sfruttare le opportunità che potranno profilarsi con il distretto urbano del commercio anche in relazione ad una maggiore sicurezza della zona e di rivedersi a breve per condividere nuovamente strategie e modalità di risoluzione delle criticità”. “Un buon inizio – conclude il Comune - cui necessariamente deve seguire una attenzione ed un impegno costante e continuo di tutte le parti pubbliche e private presenti”.