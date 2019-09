Sanitaservice, nodo esternalizzazione: il Cobas "congela" lo sciopero

BRINDISI – Il sindacato Cobas traccia un bilancio positivo dell’incontro sul nodo esternalizzazione del servizio pulimento dell’azienda Sanitaservice, svoltosi ieri (23 settembre) in prefettura, in presenza di una delegazione della task force per le emergenze occupazionali guidata dal presidente Leo Caroli, del direttore generale dell’Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, e dell’amministratore unico della società in house dell’Asl brindisi, Flavio Roseto. A rappresentare la prefettura, la dorroressa Maria Antonietta Olivieri.

“Il sindacato Cobas – si legge in una nota a firma del segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile - in merito al tema della riunione ha consegnato un documento alla Prefettura in cui analizza la situazione e prospetta soluzioni rivolte ad impedire il ritorno alle ditte”. “Le nostre proposte – afferma Aprile - sono state apprezzate dai partecipanti tanto da ritenere che possano costituire un pezzo importante dei contenuti da porre in una prossima riunione”.

Il documento del Cobas farà parte del verbale della riunione che la Prefettura sta redigendo. La Task force ha preso l’impegno di convocare la riunione entro 15 giorni presso la Regione Puglia alla presenza del Governatore, Michele Emiliano.

L’obiettivo della riunione “sarà quello – fa sapere il Cobas - di trovare soluzioni per armonizzare tutte le Sanitaservice, per avere comportamenti uguali su tutto il territorio regionale. Questo potrebbe portare in tempi brevi alla soluzione del problema”. Il sindacato Cobas ha inoltre “congelato” lo sciopero previsto per il prossimo settembre, differendolo immediatamente dopo l’incontro con il governatore, “in caso di risultato negativo per i lavoratori”.