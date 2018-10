Avio Aero con Unisalento per il corso di Management engineering

Come immagini il tuo futuro? È la domanda alla quale si troveranno a rispondere i giovani studenti interessati all’indirizzo in Advanced Manufacturing and Operation Management del corso di laurea magistrale in Management Engineering dell’Università del Salento, durante l’incontro in programma presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione mercoledì 17 ottobre 2018, dalle ore 10.30 alle 13.30, nell’aula Y3 dell’edificio “Angelo Rizzo” del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce).



L’indirizzo di studio specialistico biennale, nato dalla lunga collaborazione tra Unisalento e Avio Aero, leader nella propulsione aeronautica civile e militare con uno stabilimento a Brindisi che impiega oltre 750 persone, è stato co-progettato nel 2015 allo scopo di formare il nuovo profilo professionale di esperto di tecnologie avanzate. L’indirizzo prevede specifiche materie con contenuti formativi legati alla produzione e alla sua gestione, insieme a otto seminari specialistici tenuti da alcuni ingegneri di Avio Aero.



Il primo ciclo biennale dell’indirizzo, nell’ambito della Magistrale in Management Engineering, è stato attivato nel 2016/2017 e ha visto l’avviamento, nel 2018, dei primi cinque stage formativi, parte integrante del percorso finalizzato al conseguimento della Laurea e che comprende il ciclo di seminari specialistici che si sono svolti da settembre 2016 a maggio 2018. I primi laureati, professionisti delle tecnologie innovative, taglieranno il traguardo nel 2019.



Da diversi anni Avio Aero e Università del Salento sono partner di programmi di ricerca pluriennali, riguardanti il manufacturing e l’uso di software orientati alla programmazione automatica delle lavorazioni meccaniche con tecniche Cam (Computer Aided Manufacturing) che hanno coinvolto diversi dottorandi di UniSalento, alcuni dei quali entrati, nel tempo, a far parte dello staff tecnico di Avio Aero. Da ricordare che a Brindisi-Cittadella della Ricerca è operativo da anni anche il corso di Laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale, cui partecipa anche il Politecnico di Bari.