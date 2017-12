Da fine marzo ricomincia la stagione delle crociere con la Msc Musica

BRINDISI - Msc, la principale compagnia da crociera che scala Brindisi, conferma il suo programma per il 2018 (ma ancora non ci sono conferme per il 2019), e dal 26 marzo all’8 ottobre prossimi la Msc Musica effettuerà i suoi tour nel Mediterraneo, secondo il consueto itinerario Brindisi, Katakolon (il porto nel Peloponneso vicino ai resti di Olimpia), Santorini, Pireo-Atene, Corfù, Kotor (Cattaro), Vene3zia, Brindisi.

Una la crociera in programma a marzo, cinque ad aprile, quattro a maggio, quattro a giugno, cinque a luglio, quattro ad agosto, quattro a settembre e due ad ottobre. Le escursioni offerte a Brindisi ai crocieristi interessati sono il giro storico-culturale della città, Alberobello, il Barocco di Lecce, Ostuni la Città Bianca, lo Zoosafari di Fasano, oppure qualche ora in spiaggia a nord di Brindisi (Area marina protetta di Torre Guaceto) o a Punta Prosciutto sullo Ionio.

Per l’avvio della stagione crocieristica sarà certamente ancora in sella la gestione commissariale, anche se le elezioni amministrative dovessero essere abbinate alle politiche di marzo: troppo presto per avere la nuova giunta già in carica. Sarà dunque il commissario straordinario Santi Giuffrè a confrontarsi con l’Autorità di sistema portuale per coordinare iniziative opportune di promozione della città.

Il commissario Giuffrè pur avendo speso praticamente l’intera carriera come funzionario e dirigente della Polizia di Stato e del ministero dell’Interno, non è digiuno di questioni marittime: dal maggio scorso infatti è anche consigliere di amministrazione di una importante compagnia di navigazione, la Caronte&Tourist, che assicura i collegamenti tra Sicilia e Calabria. In lui dunque gli operatori marittimi di Brindisi possono cercare e trovare un soggetto importante per il confronto sui temi del porto, ma anche un sostegno presso la stessa<Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Tra i primi problemi da risolvere, la garanzia di nuovi accosti, e il nuovo piano regolatore del porto che sbloccherebbe i possibili interventi per nuove infrastrutture, soprattutto per il traffico merci e per quello passeggeri, crociere incluse, con un occhio particolare al costituendo Corridoio 8 e alla Dorsale Baltico-Adriatico.