Tecnogal: "Vicini alle maestranze, il programma industriale va avanti"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Tecnogal Service Srl, in riferimento a una nota del sindacato Fiom Cgil sulla questione stipendi

La Tecnogal Service Srl esprime la propria vicinanza alle maestranze, ben consapevole della situazione di difficoltà che si trovano ad affrontare.

La Società, come già comunicato ai propri dipendenti nelle sedi opportune, ribadisce la più ferma e decisa volontà di portare avanti il proprio programma industriale, ed offrire, ai lavoratori, in questo momento di sacrificio e bisogno, una prospettiva stabile e duratura di prosecuzione del rapporto di lavoro, ponendo in atto, tutte le strategie volte al recupero delle risorse, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti.