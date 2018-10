Da maggio a ottobre anche un volo settimanale per Hannover

BRINDISI - Dal prossimo 7 maggio 2019, e sino a fine ottobre, Eurowings, vettore low cost tedesco del gruppo Lufthansa, collegherà Brindisi e Hannover. Il volo schedulato sarà operato ogni martedì. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, “alla luce dei numerosi nuovi collegamenti già previsti, la prossima stagione estiva dell’aeroporto del Salento nasce sotto i migliori auspici. Il nuovo collegamento, infatti, si aggiunge a quelli già annunciati nei giorni scorsi e rappresenta una importante opportunità di crescita per il traffico incoming sia turistico che industriale”.

“Siamo certi che tutto ciò consentirà di migliorare i già brillanti risultati conseguiti dallo scalo brindisino in termini di incremento del traffico internazionale, contribuendo altresì al processo di destagionalizzazione dell’offerta che contraddistingue l’azione avviata da Aeroporti di Puglia di concerto con l’amministrazione regionale”

Hannover, capitale della Bassa Sassonia, è un centro industriale e commerciale, nonché sede di uno dei più importanti poli fieristici al mondo. Ivan Orec, direttore network development & airport relations di Eurowings ha dichiarato che “Hannover è la nostra quinta destinazione tedesca su Brindisi. Il prossimo anno stimiamo di trasportare in Puglia più di 120.000 passeggeri. Siamo quindi particolarmente lieti di dare nuovo impulso al turismo pugliese e stiamo lavorando a un ulteriore sviluppo delle attività nella regione e in Italia”. Anche una ulteriore occasione per l'utenza ionico-salentina e brindisina di visitare un'altra regione della Germania.