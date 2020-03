Confindustria: istituita una task force a supporto delle aziende

BRINDISI - Confindustria Brindisi - in collegamento con Confindustria Nazionale e con le Istituzioni governative, regionali e locali - assicura un costante aiuto di carattere informativo ed operativo alle aziende, relativamente alla situazione determinata dall’emergenza Coronavirus.

A tal proposito, è stata costituita una “task force” (Vincenzo Gatto, vice direttore coordinatore, Diego Mangia, Valentina Corrado, Area Relazioni Industriali e Ercole Farina Valaori, responsabile Area Fisco, Trasparenza e Legalità) a disposizione di tutte le aziende industriali (anche se non associate) per qualsiasi esigenza, con particolare riguardo agli adempimenti relativi: all’attuazione dello “smart working”, come disciplinato dal DPCM 8 marzo 2020; all’utilizzo di ammortizzatori sociali; all’osservanza delle disposizioni di carattere tributario.

Le richieste di informazioni dovranno pervenire alla seguente email: segreteria@confindustriabrindisi.it (www.confindustriabrindisi.it ).

Confindustria Brindisi, in tal modo, intende dare un contributo attivo alle imprese ed agli imprenditori della nostra provincia, così da poter affrontare e superare il difficile momento che tutti stiamo attraversando, fiduciosi che in tempi brevi – finita l’attuale fase di emergenza – possa essere attivato un percorso di crescita e sviluppo del territorio.