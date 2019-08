Nuove opere portuali Brindisi: incontro tra gli operatori e l'authority

BRINDISI - L’associazione Ops - Operatori Portuali Salentini assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria degli agenti marittimi e degli spedizionieri Raccomar, Anasped, Fedespedi, Confindustria sezione Porto e Logistica, ha incontrato nella sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale l’ing. Alfredo Lonoce, designato dal sindaco Riccardo Rossi nel comitato di gestione della stessa Adsp, e il segretario generale dell’authority Tito Vespasiani.

Vespasiani ha illustrato agli operatori portuali brindisini il programma delle opere inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche dell’Adsp, “del quale l’associazione si ritiene soddisfatta”, si legge in una nota. Gli interventi programmati, sottolineano le associazioni, “infatti scaturiscono in larga parte dalle indicazioni provenienti e sollecitati da anni” dalle imprese e agenzie marittime, “e molti dei quali hanno anche trovato accoglimento dal Comune di Brindisi”.

Apprezzamento per il lavoro svolto dal rappresentante del Comune di Brindisi nel comitato di gestione dell’authority, nelle ultime settimane, il quale “ha svolto un ruolo propulsivo ed è risultato un equilibrato portatore delle istanze degli operatori”. Ora la Ops e le associazioni di categoria auspicano “che tutti i progetti in programma possano immediatamente trasformarsi in cantieri per poter finalmente iniziare una infrastrutturazione del porto attesa da troppo tempo

