Opportunità per le imprese e decreto "sblocca cantieri": se ne parlerà in un convegno

BRINDISI - Venerdì 24 maggio, alle ore 15, nella sala conferenze dell’Autorità di sistema portuale, si svolgerà un convegno nazionale dal titolo “Opportunità per le Pmi attraverso lo strumento dei Consorzi Stabili – Il decreto ‘Sblocca cantieri’”. L’iniziativa è dell’Unione consorzi stabili italiani e dell’associazione nazionale Consulenti del Lavoro, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Brindisi, dell’ordine degli Architetti, dell’ordine degli Ingegneri e del collegio dei geometri.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del direttore generale del Consorzio stabile “Alveare Network” Angelo Contessa.

Interventi

Seguiranno gli interventi del dottor Franco Vorro (Presidente nazionale dell’Ucsi) sul tema “La realtà dei Consorzi stabili”, dell’avvocato Mariano Maggi (Senior partner Mmz studio legale) sul tema “Introduzione ai Consorzi stabili: lavori e progettazione”, del dottor Dario Montanaro (Presidente nazionale Ancl) sul tema “Crescita, legalità e lavoro”, dell’avvocato Francesca Ottavi (direttore legislazione opere pubbliche dell’Ance) sul tema “Sblocca cantieri – le principali novità per il settore dei lavori pubblici”, del dott. Edoardo Bianchi (Vice presidente nazionale Ance) sul tema “Filiera lavori pubblici – quali prospettive?”, dell’avvocato Fabio Patarnello (Senior partner Patarnello-Leo Studio Associato) sul tema “L’abrogazione del rito super accelerato dell’articolo 120 commi 2 bis e 6 bis Cpa: effetti pratici” e dell’architetto Fabio Valerio Ferrillo (Amministratore delegato Soa Consult Spa) sul tema “Novità introdotte dal decreto sblocca cantieri in materia di qualificazione Soa”.

Seguirà il dibattito, mentre le conclusioni saranno tratte dal sottosegretario alla Pubblica Istruzione on. Mattia Fantinati. Coordina l’iniziativa l’avvocato Stefania Taurino (Consorzio stabile Alveare Network).

“Abbiamo voluto organizzare questo convegno nazionale per fare il punto su un argomento che sta a cuore a tutto il comparto produttivo del nostro paese – afferma il geometra Angelo Contessa, delegato ai Rapporti Istituzionali dell’Ucsi – l'obiettivo che intendiamo traguardare, anche attraverso gli interventi di relatori particolarmente qualificati, è quello di verificare le effettive opportunità per il sistema delle piccole e medie imprese di migliorare le proprie performance attraverso i consorzi stabili. Sul decreto ‘Sbocca cantieri’, invece, è opportuno porre in risalto (alla vigilia della conversione in legge) tutti gli aspetti che devono essere migliorati per rispondere alle effettive esigenze degli addetti ai lavori”.