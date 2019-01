Stagione crocieristica, a Brindisi 43 scali dal primo maggio

BRINDISI – Stagione crocieristica a Brindisi, versione 2019, con 43 scali a partire dal primo maggio e sino al 14 dicembre. Torneranno per venti volte i colossi del mare della compagnia Msc, dalla Magnifica alla Musica, ai quali si aggiungeranno quelli della Costa e di società come Marella Cruises e Seaborn.

Il calendario

I nuovi calendari sono stati resi noti dall’Authority, partendo dai programmi comunicati dalle compagnie. Sono numeri in formato mini, se confrontati con quelli che dovrebbero raccontare gli arrivi attesi nel porto di Bari, lontano migliaia di miglie marine stando all’organizzazione dei servizi (con un terminal e banchine dedicate): qui nel solo mese di agosto, di accosti ne sono previsti 54, nell’arco della stagione già partita il giorno dell’Epifania ce ne saranno 313. A conti fatti saranno sette volte di più di quelli in programma a Brindisi. Numeri, quindi, che già di per sé sono in grado di mettere in evidenza differenze di notevole portata tra i due scali che, dopo la riforma portuale, sono confluiti nella stessa autorità, quella del sistema del Mare Adriatico meridionale.

Brindisi

A Brindisi tutte le navi dovrebbero attraccare nel porto interno, meteo permettendo. Nel calendario valido per lo scalo brindisino non stati indicati i punti di attracco. Ad ogni modo, per la prima nave da crociera, quella che darà ufficialmente inizio alla stagione 2019, bisognerà aspettare il primo maggio: nel giorno della festa dei lavoratori è attesa la nave Azmara Pursuit della compagnia Azmara Club, con arrivo alle 13 e partenza alle 20. Arriverà da Naxos per ripartire alla volta di Kotor.

Le compagnie

Costa crociere è attesa per mercoledì 8 maggio con la nave chiamata Noeriviera, proveniente da Catania, con rotta successiva in direzione di Kotor. Mentre per rivedere la Msc Magnifica che la scorsa stagione ha affascinato i brindisini, bisognerà aspettare lunedì 13 maggio: ingresso nel porto attorno alla mezzanotte, dopo la tappa di Venezia e prossimo scalo a Corfu.

Complessivamente Msc toccherà il porto di Brindisi 20 volte, così come è avvenuto lo scorso anno, mentre Costa farà solo due scali: il secondo arrivo è stato programmato il 22 ottobre con la Victoria, attorno alla mezzanotte, proveniente da Venezia e diretta ad Argostoli.

Ci sono, poi, le navi delle compagnie Marella Cruises con nove arrivi, Star Cruise con uno, Seborn con tre, Silversea con uno e Voyagres Antiquity con due. L’ultima nave ad arrivare a Brindisi nel 2019 dovrebbe essere quella della Holland American Lines, attesa per il 14 dicembre. In questo caso si è in attesa dell’ultima conferma. Se non dovesse arrivare, a chiudere la stagione delle crociere sarà la compagnia Marella Cruises il 22 ottobre con nave Marella Celebration, partita da Argostoli e diretta a Kotor.

Bari

A Brindisi, calendario alla mano, non ci sono giorni in cui sono previsti gli arrivi di due navi. Cosa che, invece, accade a Bari. Dovrebbe succedere, solo per fare alcuni esempi, il 17 aprile, quando sono attese navi della Costa e dell’Aida Cruises o ancora il 28 marzo, quando lo scalo ospiterà sia nave Victoria della Costa che nave Lirica della Msc, compagnia che dovrebbe chiudere la stagione 2019 nel porto di Bari con lo scalo della Deliziosa, in programma il 30 dicembre. A Bari, si può. A Brindisi no. Non ancora, almeno.