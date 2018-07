della Rocca gioielli - Prezzi dei Rolex usati: quando comprare significa guadagnare

I Rolex usati sono considerati un investimento dal ritorno economico sicuro: in quali casi acquistare significa assicurarsi un guadagno futuro?

“Nel campo dell’alta orologeria sono pochi i marchi solidi quanto Rolex: la fama e il fascino di questi orologi fa sì che il loro valore continui a crescere negli anni, traducendosi in un guadagno economico certo per chi effettua un acquisto e decide in seguito di rivendere. Gli unici casi in cui i prezzi dei Rolex usati possono crollare sono quelli in cui sopraggiungono dei danneggiamenti dell’orologio stesso, oppure la sostituzione di una sua parte, non più originale. In tutti gli altri casi, i Rolex usati sono una garanzia di investimento sicuro, con le dovute differenze a seconda dei modelli e delle referenze scelte”.

Possiamo affermare che ciò vale anche per i modelli attualmente meno costosi?

“I prezzi dei Rolex usati più contenuti, a partire dai duemila euro, non precludono la possibilità di ottenere un guadagno nel tempo dal proprio investimento. Certamente le crescite esponenziali più eclatanti hanno finora interessato i modelli più noti e iconici del brand, ad esempio quelli legati a personaggi di spicco del mondo del cinema. Il Rolex Daytona Paul Newman è uno dei più celebri grazie al fatto di aver ereditato il nome dal famoso attore. Stessa fortunata sorte è capitata al Submariner, un Rolex sportivo il cui valore è in parte legato al fatto che venne indossato da Sean Connery in alcuni film di James Bond”.

Quali altri fattori contribuiscono a far crescere i prezzi dei Rolex usati?

“La rapidissima crescita dei prezzi di alcuni modelli di Rolex usati dipende dal fatto che sono stati considerati iconici sin dalla loro immissione sul mercato, spesso perché pionieristici. È il caso dell’Explorer, indossato durante la spedizione di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay sulla vetta del Monte Everest nel 1953. Anche i prezzi dei GMT-Master dipendono in larga misura dal fatto che l’orologio è stato innovativo per la propria epoca: pensato per i piloti d’aereo, consente di conoscere l’ora secondo un fuso orario. Se diamo uno sguardo agli anni successivi non possiamo non citare il Deep Sea Special, diffuso nel 1960, un orologio in grado di resistere alle condizioni più estreme, comprese quelle del punto più profondo della Fossa delle Marianne”.

Per effettuare un buon affare, dunque, occorre tenere sotto controllo i prezzi dei Rolex usati anni Cinquanta e Sessanta?

“Sicuramente si tratta di un’epoca importante per Rolex, ma non l’unica che conferisce valore agli orologi del marchio. Anche il 1945 è un anno cruciale, poiché viene diffuso per la prima volta il primo modello di Datejust, un altro orologio ancora oggi molto interessante sul mercato. Si trattava del primo cronometro da polso automatico impermeabile al mondo ad indicare la data all’interno di un’apposita finestrella sul quadrante. Data la loro rarità, anche i cronografi d’epoca sono investimenti estremamente redditizi: il loro valore di certo non andrà a diminuire”.

C’è il rischio che questi modelli perdano valore, rendendo vani i tentativi di investimento effettuati oggi?

“Mentre per i Rolex nuovi è molto difficile prevedere se avranno un aumento di valore significativo, analizzando l’evoluzione passata degli orologi citati e di altri modelli iconici possiamo affermare che il loro destino è già segnato, ed è decisamente brillante: l’acquisto si traduce sempre in un investimento, tanto maggiore quanto si saprà scegliere il momento propizio per rivendere. Nei quasi trent’anni di attività di della Rocca gioielli a Bologna abbiamo assistito a molte compravendite: in alcuni casi abbiamo visto i prezzi dei Rolex usati più che decuplicare in appena una decina d’anni”.

