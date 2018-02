Eni Versalis accoglie una delegazione di giovani imprenditori

Riceviamo e pubblichiamo una nota del direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini, sulla visita nello stabilimento di Eni-Versalis da parte di una delegazione dei giovani di Confindustria.

Prima tappa del tour nelle realtà industriali di Brindisi, previsto nel programma di lavoro del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi, Alessandro Calisi, al fine di favorire la conoscenza del tessuto imprenditoriale brindisino di Confindustria Brindisi.

Una folta delegazione di giovani imprenditori, guidati dal Presidente Calisi, ha visitato lo Stabilimento Eni Versalis di Brindisi. La delegazione, dopo l’informativa di Sicurezza necessaria per accedere allo Stabilimento, è stata accolta dal Direttore Marcello Perra, dal Responsabile Risorse Umane Gabriele Venera, dalla Responsabile QHSE Lara Politi.

Il Direttore ha illustrato le particolarità dello Stabilimento, che rappresenta uno dei siti produttivi Versalis tecnologicamente più avanzato e dove risiedono impianti fra i più recenti del panorama industriale Versalis, fra cui l’impianto di Cracking che è tra i primi d’Europa. L’ing. Perra ha poi presentato i vari cicli produttivi presenti e i vari prodotti spiegandone il loro impiego in una vastissima gamma di settori che fanno parte della nostra vita quotidiana, ribadendo che il fattore essenziale alla base dei grandi risultati raggiunti è rappresentato dall’altissimo impegno dell’Eni, di Versalis e del Sito a gestire tutte le fasi produttive, comprese le manutenzioni nel totale rispetto della Sicurezza dell’Ambiente e della salute delle persone che vi operano, siano essi colleghi interni o dipendenti delle imprese terze.

Il responsabile delle Risorse Umane ha illustrato alcuni dati di estremo interesse per i giovani Industriali quali ad esempio i dati relativi al numero di risorse impiegate nel sito e la ricchezza che rappresenta per il territorio brindisino; ha illustrato l’impegno dell’azienda al rispetto delle diversità e della dignità delle persone e delle norme in genere che regolano il rapporto di lavoro, attestato anche dalla certificazione acquisita SA 8000 relativa al Sistema di “Responsabilità Sociale”;

La responsabile QHSE infine ha dato una informativa generale sulle performance del sito riguardanti la Sicurezza, l’Ambiente e la Salute delle persone, ribadendo l’impegno aziendale continuo per cercare di migliorare ulteriormente tali performance attraverso investimenti e applicazioni delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, sfruttando anche metodologie innovative e di ultima generazione opportunamente rappresentate da “Industry 4.0”. Un dato per tutti: il sito di Brindisi ha raggiunto ormai 8 anni senza infortuni!

La delegazione è stata poi accompagnata dall’ing. Cosimo Cucinelli in una visita specifica su tutti gli impianti del sito. I giovani Imprenditori hanno inoltre presentato le proprie attività, facendo conoscere ai responsabili di Versalis alcune delle realtà presenti all’interno del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi. L’iniziativa ha riscosso positivo apprezzamento da parte dei Giovani e della stessa Versalis.