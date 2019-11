Petrolchimico: fermata generale dal 15 novembre all'8 dicembre

BRINDISI – Versalis (Eni) informa che lo stabilimento di Brindisi sarà coinvolto in una fermata generale e nelle successive fasi di avviamento previste dal 15 novembre all’8 dicembre. La fermata si rende necessaria a causa dell’indisponibilità del vapore che sarà generata dall'interruzione della fornitura di metano da parte di Snam Rete Gas prevista il 22 e 23 novembre. Tale intervento consentirà a Snam Rete Gas di rimuovere, sul metanodotto di alimentazione esterno allo stabilimento, le attuali interferenze per la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario il cui progetto, finanziato dall’Unione Europea e di cui è titolare il Comune di Brindisi, è propedeutico a evitare il passaggio delle ferro-cisterne all’interno della città.

Al fine di agevolare il completamento del progetto è stato richiesto di effettuare l’intervento improrogabilmente entro l’anno in corso, Versalis dovrà quindi procedere alla fermata dei propri impianti produttivi. Le fasi di fermata e successivo avviamento degli impianti saranno eseguite assicurando il mantenimento in servizio dei dispositivi di controllo e dei sistemi di sicurezza, quali le torce di stabilimento che durante il periodo di indisponibilità di vapore non garantiranno la funzionalità smokeless. Sono stati preventivamente informati gli enti competenti, come previsto dal vigente protocollo di comunicazione. Snam alimenta anche la centrale a ciclo combinato a gas di Enipower, che produce l'energia elettrica utilizzata dagli impianti di Eni Versalis e delle altre società insediate nel petrolchimico consortile.