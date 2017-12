Controlli nei cantieri della provincia: denunciati tre imprenditori

Tre imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi al termine di alcune attività di ispezione nei cantieri, disposte per contrastare il lavoro nero e le violazioni delle normative di sicurezza. I denunciati sono C.P. di 52 anni, di Mocalieri (Torino), per violazione della normativa sui cantieri temporanei e mobili, nonché sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie; D.C. di 30 anni, di Trani, per violazione della normativa riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale, formazione ed addestramento dei lavoratori; infine F.C., 56 anni, di Torre Santa Susanna, per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.