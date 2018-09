Il centro si trasforma in un palazzetto: festa dello sport a Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Confesercenti Brindisi sulla festa dello sport che si svolgerà domenica (16 settembre) nell’ambito delle iniziative del Distretto urbano del commercio.

Tutti protagonisti della rivitalizzazione e del rilancio del centro cittadino di Brindisi. Dopo la pausa agostana, tornano le iniziative organizzate dal Duc, il Distretto Urbano del Commercio, che vede Comune di Brindisi, Regione Puglia, Confesercenti e Confcommercio in prima linea a sostegno degli esercenti, protagonisti del Distretto.

Nei mesi che hanno preceduto l’estate sono state organizzate iniziative nell’ambito dello Street Artist Show con animazione di strada, spettacoli leggeri ed itineranti che hanno animato i punti nevralgici del centro cittadino, riscuotendo il gradimento di grandi e piccini.

Per differenziare la proposta e coinvolgere tutta la cittadinanza nell’ambizioso progetto di rilancio del tessuto urbano, domenica 30 settembre il centro cittadino si trasformerà in un palazzetto all’aperto per ospitare la Festa dello sport, iniziativa che punta a “mettere in vetrina” le attività svolte dalle varie Federazioni e associazioni sportive che operano sul territorio. Calcio, tennis, ginnastica, basket, rugby, taekwondo e tutte le altre discipline. Tutti invitati a partecipare ad una giornata di festa dedicata soprattutto alle famiglie e ai bambini.

Le Federazioni/società sportive potranno, nella prima parte dell’evento, illustrare e mostrare le proprie attività. Nella seconda, invece, i protagonisti saranno coloro che decideranno di provare a praticare uno o più sport, ovviamente in maniera assolutamente gratuita. Non mancheranno sorprese e momenti di spettacolo. Le Federazioni e le Associazioni Sportive che intendano essere protagoniste di questa giornata potranno contattare via mail la segreteria organizzativa del Duc all’indirizzo duc.brundisium@gmail.com