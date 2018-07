Nicolaus batte Alpitour e si aggiudica lo storico marchio Valtur

OSTUNI - Nicolaus, l’importante operatore turistico nazionale con sede a Ostuni, che nel 2018 ha festeggiato i 15 anni di attività in ambito turistico, si è aggiudicato la gara per l’acquisizione del marchio Valtur indetta dal commissario giudiziale che sta gestendo il fallimento della società milanese. Nicolaus si è aggiudicato la gara sulle altre offerte, fa sapere un comunicato del gruppo, con un vantaggio superiore ai 500 mila euro previsti dal bando, evitando la possibilità di rilancio da parte degli altri competitor.

L'apertura delle buste con le offerte era fissata per le 10 di stamani, secondo quanto stabilito dal commissario giudiziale avvocato Giuseppe Nicola Bordino, con una base di 1,5 milioni di euro Iva esclusa. In gara per l'acquisizione del marchio che ha impresso negli anni Sessanta una svolta nella storia delle strategie turistiche in Italia, c'era anche Alpitour, tanto per citare uno dei concorrenti di Nicolaus.

Nicolaus, leader nell’ambito villaggistico nazionale, attualmente commercializza 30 strutture in esclusiva (24 in Italia, 5 in Grecia e 1 in Spagna), dando lavoro a 120 persone. Il gruppo – aggiunge la nota - ha chiuso il 2017 con 80 milioni di euro di fatturato, segnando una crescita del 20% rispetto al 2016 e un Ebtda del 5,5%. I conti economici mostrano una redditività ai livelli top del settore, con una situazione finanziaria caratterizzata da una grande stabilità che ha costituito la base della messa a punto di un piano industriale di forte sviluppo per il triennio 2019-2021.

L’acquisizione del marchio Valtur è perfettamente funzionale, sottolinea il comunicato, alla realizzazione delle opzioni di sviluppo previste dal piano industriale che per i prossimi 3-5 anni prevede una crescita costante “double digit”, nel rispetto di un equilibrio economico-finanziario che da sempre caratterizza la solidità di Nicolaus. Attualmente non è prevista l’acquisizione di ulteriori asset come indicato nella procedura finanziaria.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione appena conclusa che rientra perfettamente nelle opzioni contemplate dal piano di sviluppo approvato dal board. Nicolaus è un’azienda solida, che genera cash flow, con importanti riserve di capitale e con una posizione finanziaria netta, snella, ai livelli delle migliori performance del passato del turismo e con una capacità di accesso al mercato dei capitali fino a ora marginalmente sfruttata”, dichiara l’amministratore delegato di Nicolaus, Giuseppe Pagliara.

Ma come intende utilizzare lo storico brand il gruppo di Ostuni? “L’acquisizione vedrà la convivenza dei brand Nicolaus e Valtur nell’ottica di una segmentazione del mercato strategica all’interazione con i differenti target su cui abbiamo deciso di puntare”, dice Giuseppe Pagliara. Insomma, il marchio Valtur tornerà a campeggiare, non è ancora chiaro se in Italia o all’estero, su uno dei villaggi già controllati dall’operatore turistico di Ostuni. Quando, non è ancora noto.