Giovedì inaugurazione della prima stagione turistica di TH Ostuni

OSTUNI – Inaugurazione della prima stagione turistica dello storico ex villaggio Valtur di Ostuni, che riapre questa estate con il brand di TH Resorts, gruppo veneto cui la struttura è stata concessa in gestione da Cassa Depositi e Prestiti, e che ora si chiama TH Ostuni – Ostuni Village. Cerimonia fissata per la mattinata di giovedì 26 luglio alle 11,30 con Graziano Debellini e Gaetano Casertano, rispettivamente presidente e amministratore delegato di TH Resorts, a fare gli onori di casa assieme al direttore del villaggio, Nicola Dettorino.

Tra gli invitati, il presidiente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, I rappresentanti di Confindustria Turismo. TH Resorts, che rilevando la gestione del villaggio ne ha salvato i livelli occupazionali reinserendolo nel circuito che conta delle mete delle vacanze estive, sottolinea in un comunicato che l’inaugurazione “sarà l’occasione per confrontarci sull’andamento della stagione estiva e sul futuro del turismo in regione”.

A proposito del lascito della ex Valtur, Ostuni quest’anno può vantare oltre alla riapertura di quello che fu il primo villaggio della grande operazione di valorizzazione turistica lanciata a metà degli anni Sessanta, anche la conquista di quel marchio che è stato acquisito recentemente all’asta dal noto operatore turistico Nicolaus Tour, gruppo nazionale nato nella Città Bianca dove mantiene la propria sede.