Costa Morena: venerdì il primo treno straordinario della Gts

BRINDISI - Venerdì 24 maggio alle ore 16.00 verrà inaugurata l’operatività del raccordo ferroviario di Costa Morena nel porto di Brindisi, in occasione dell’arrivo sul 1° binario del “Fascio di Presa e Consegna” del primo treno straordinario di Gts.

“Si spalancano, quindi, nuovi importanti scenari per il porto di Brindisi - si legge in una nota dell’authority - che assume la connotazione di hub internazionale per la logistica integrata, a beneficio del tessuto produttivo connesso alla intermodalità e allo scambio delle merci. Proprio per inaugurare l’aumentata capacità logistica dello scalo portuale brindisino, sarà presente all’evento il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Mauro Coletta”.

Affidataria del servizio ferroviario, in ambito portuale, per la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali, con contestuale messa a disposizione di binari funzionalmente collegati al nuovo raccordo ferroviario presso lo sporgente di Costa Morena, è Mercitalia, Shunting & Terminal, società per la produzione e la commercializzazione del trasporto ferroviario di merci, controllata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato Italiane Spa a cui l’Autorità di Sistema Portuale ha assegnato in via sperimentale la concessione per il servizio.

Gts, società pugliese leader nel trasporto intermodale delle merci, è stata la prima azienda, operante nel settore dell’intermodalità, a richiedere l’erogazione del servizio, “con l’auspicio che ulteriori aziende, in particolare del territorio – prosegue l’ente portuale - possano cogliere la rilevante opportunità costituita dall’entrata in esercizio del raccordo.

Accanto al Direttore Coletta, presenzieranno all’evento il presidente dell’authority, Ugo Patroni Griffi, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di vascello Giovanni Canu, il presidente del Consorzio Asi, Domenico Bianco e Daniela Barreca di Confindustria Brindisi.