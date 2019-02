Incontro in Confindustria con l'assessore regionale Borraccino

BRINDISI – E’ stato definito “cordiale e costruttivo” dal presidente Patrick Marcucci, l’incontro tra Confindustria Brindisi e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino. Con Borraccino c’erano il capo dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, Domenico Laforgia; il consigliere politico del presidente della Regione Puglia per la tutela dell’ambiente, Rocco De Franchi; la consigliera di Puglia Sviluppo, Antonella Vincenti e Federico Pirro, Università di Bari. “Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi: dall'energia al porto, alle infrastrutture, alla competitività, alle nuove misure da mettere in campo e più in generale alla politica industriale della Regione Puglia”.