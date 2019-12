Materie prime ed economia circolare, opportunità di impresa e ricerca

BRINDISI – Sviluppare iniziative e progetti di economia circolare innovativa attorno alle materie prime come occasione di accesso alle misure di sostegno specifiche messe a disposizione dall’Unione Europea. Tutto ciò sarà possibile anche a Brindisi, dove presso il Centro Enea di Cittadella della Ricerca si insedierà l’Hub – Regional Center Southern Italy del Programma Ris (Regional innovation scheme) dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit).

Questo passaggio importante sarà al centro di un workshop internazionale che si terrà in Cittadella della Ricerca nei giorni 10-11 dicembre con lo scopo di divulgare l’iniziativa a livello sovra-regionale e con la partecipazione internazionale di vari esperti di Eit, Joint Research Centre (Jrc), altre Kic (Knowledge Innovation Communities), ed altri Ris Hub già avviati.

Il focus dell’hub di Brindisi del Programma Ris e del workshop è dedicato al riciclaggio, al riutilizzo, alla sostituzione ed al funzionamento dei materiali per la produzione; ai materiali innovativi per i trasporti; all’economia circolare, tra cui miniere urbane; all’esplorazione ed alle attività cross-Kic ad alto impatto in settori interdisciplinari chiave quali clima, digitale, manifatturiero.

L'agenda strategica dell'hub comprende iniziative specifiche come la ricerca e l'innovazione, la formazione e l'istruzione ed il sostegno alle imprese. Il seminario mira a promuovere e sostenere l'ecosistema regionale sulle materie prime collegando le parti interessate del cosiddetto triangolo della conoscenza (impresa, ricerca, università) dell'area mediterranea, con l’obiettivo finale di migliorare la posizione dell’area meridionale nell’ambito quadro europeo di valutazione dell'innovazione come "innovazione moderata".

Nell’occasione sarà inoltre insediato lo stakeholders committee, una sessione del seminario dedicata alla creazione di una comunità di riferimento sulle materie prime (row material) nell’Italia Meridionale e nell’area del Mediterraneo durante la quale saranno illustrate le finalità del comitato e ascoltate le presentazioni dei portatori di interesse aderenti al comitato stesso.

Allegati