Polemica sugli eventi: la Fenailp provinciale media

CAROVIGNO – Dopo le polemiche per la carenza di eventi in occasione delle festività pasquali, interviene la Fenailp (Federazione nazionale autonoma imprenditori e liberi professionisti) della provincia di Brindisi per riportare il sereno fra la sezione di Carovigno della stessa associazione e la locale amministrazione comunale.

A fare da mediatore è il presidente provinciale dell’associazione, Cosimo Lubes. Attraverso una nota diramata lo scorso 24 aprile, i commercianti di Carovigno manifestarono forte delusione per il tono minore con cui si erano svolte le celebrazioni delle feste patronali, iniziate il lunedì di Pasquetta, a causa, a loro dire, della mancata pianificazione programmatica da parte del Comune.

Lubes adesso si è attivato per “mettere in atto un incontro chiarificatore e collaborativo con il sindaco Massimo Lanzilotti e l’assessore al ramo – si legge in una nota della Fenail provinciale - tenuto conto che già il 15 aprile si è inaugurato l’insediamento della Fenailp a Carovigno proprio in presenza del sindaco”.

L’associazione chiede dunque un confronto con tutta l’amministrazione comunale, aperto alle piccole e medie imprese del territorio. “Si precisa – conclude Lubes - che è intenzione dell’associazione Fenailp dare la piena disponibilità nei confronti delle Istituzioni locali e, a tal proposito, fungere da organo consultivo in merito alle proposte relative alla pianificazione degli eventi”.