L’Info Point Turistico di Ostuni aumenta i servizi per l’estate

OSTUNI - Informazione turistica, promozione territoriale e qualità dell’offerta. L’Info Point Turistico di Ostuni si apre alla collaborazione con gli operatori economici del territorio, dopo il riallestimento dello spazio di Corso Mazzini, dedicato all’informazione e accoglienza turistica e alla promozione del territorio in modalità di co-marketing, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento da parte del Comune di Ostuni e secondo i parametri dell’agenzia Puglia Promozione.

Una delle attività previste è l’offerta di visite guidate del centro storico di Ostuni ad orari fissi che verranno inizialmente proposte durante i fine settimana: ogni sabato e domenica partirà una visita alle ore 18.00 in lingua inglese e una alle ore 19.30 in lingua italiana, a breve si prevede l’avvio di una visita ad orario fisso in lingua francese. Nel caso in cui il servizio si riveli utile per la città e per i turisti che intendono visitare il centro storico, si amplieranno le visite ad altri giorni della settimana. A questo scopo l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da Sistema Museo ed Il Borgo Ostuni, apre alle guide turistiche interessate la possibilità di proporre la propria candidatura per il servizio guida.

Un altro servizio che sarà potenziato è quello di redazione della newsletter periodica per la promozione e informazione su eventi, spettacoli e attività culturali fruibili nel territorio, che sarà distribuita a tutti gli operatori della Valle d’Itria e negli altri dieci Info Point Turistici gestiti da Sistema Museo nel territorio regionale. Sarà possibile per le strutture ricettive personalizzare la newsletter e stamparla per distribuirla ai propri ospiti: chi è interessato potrà acquistare spazi promozionali all’interno della newsletter.

L’info Point, oltre a promuovere Ostuni, le sue bellezze e i suoi servizi, sarà un luogo dove le eccellenze del territorio nel settore dell’artigianato, della manifattura, dell’arte e dell’agroalimentare potranno avere visibilità. A tale scopo sono previsti diversi servizi di natura promozionale tra cui: la possibilità di proiettare video aziendali, l’esposizione di prodotti di artigianato e manifattura locale di qualità, la possibilità di acquistare biglietti per servizi ed eventi all’interno dell’Info Point e, a partire dall’autunno, le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio con iniziative come “L’olio del giorno”, “Il vino del giorno”, “Un gusto al mese” ed altro ancora. Si tratterà di workshop ed eventi in cui i produttori potranno mettere in evidenza le peculiarità dei propri prodotti e farle conoscere ai turisti.

L’Info Point Turistico di Ostuni, grazie ad un finanziamento regionale ottenuto dall’Amministrazione Comunale, nel periodo di luglio ed agosto è aperto ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 23.00 e si avvale di operatori con comprovate capacità linguistiche e di marketing territoriale.