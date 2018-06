Le prospettive del porto di Brindisi: tavola rotonda con i candidati sindaco

BRINDISI - Il Propeller Club Port of Brindisi ha organizzato per lunedì 4 giugno, alle ore 18, presso l’Aula Magna di Palazzo Nervegna in via Duomo a Brindisi una tavola rotonda dal titolo: Quali prospettive per il porto di Brindisi? Dibattito con i candidati alla carica di sindaco.

Interverranno i candidati sindaco: Roberto Cavalera, Massimo Ciullo, Ferruccio Di Noi, Riccardo Rossi, Gianluca Serra, introduce e coordina il presidente del Propeller club Donato Caiulo.

Si parlerà della riforma della portualità, del rapporto tra il Comune di Brindisi, la Regione e l’AdSP del mare Adriatico meridionale e delle prospettive del porto di Brindisi anche in attesa di una corretta individuazione e gestione delle istituende Zone Economiche Speciali.

Infatti la previsione dell’attuale Piano Regolatore Portuale di Brindisi, di una piattaforma logistica e di un terminal container a Costa Morena, potrebbe costituire l’origine e la genesi della nuova Zes, comprendente la retrostante zona Asi.

A partire dal Documento Preliminare di Programmazione del Pug adottato dalla Amministrazione Comunale nel 2011 si parlerà poi di programmazione territoriale, dei collegamenti tra città aeroporto e porto ma anche della dismissione delle future dismissioni e riconversioni industriali; del turismo, delle navi da crociera nel porto interno, dell’allargamento del Canale Pigonati; di “servitù militari”, dell’Addendum all’Accordo di Programma con la MM originariamente riguardante Capobianco; dell’isola di Sant’Andrea, già demanio militare, al centro del porto che non può continuare ad essere un buco nero per la città ed il porto.

Data la specificità degli argomenti e visto l’impegno preso da tutti i candidati sindaco ad essere presenti, si ritiene che tale dibattito su temi non divisivi ma riguardanti la visione futura della città e del suo porto possa essere l’occasione per riscoprire una visione condivisa delle possibilità di sviluppo sostenibile del nostro porto da portare avanti in forma coesa, ai vari tavoli e livelli e nelle varie sedi: regionale, nazionale ed europea.