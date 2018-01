Lsu: "I Comuni possono prorogare le convenzioni fino alla fine del 2018"

L’assessore al Lavoro e alla Formazione Sebastiano Leo, ha diramato nella mattinata di oggi una nota all’indirizzo di tutti i Comuni pugliesi con la quale fugare ogni dubbio sulla possibilità di proroga per il 2018 dei lavoratori socialmente utili.

“Con la nota diramata questa mattina ho voluto chiarire - fa sapere Leo - che la Legge di Bilancio 2018, approvata lo scorso 23 dicembre 2017, prevede al comma 223 dell’articolo 1 la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Ovviamente, siamo in contatto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per sollecitare la definizione dell’apposita Convenzione per i lavoratori socialmente utili.

Quanto al tavolo per fare il punto della situazione su questa tematica che mi vede impegnato da tempo in prima linea, lo stesso è convocato alla presenza delle organizzazioni sindacali per il prossimo 8 gennaio: sarà l’occasione per verificare a che punto siano i piani di stabilizzazione dei Comuni e quale la platea di lavoratori socialmente utili ancora esclusi.

L’auspicio, infatti – conclude l’assessore Sebastiano Leo - resta quello di promuovere la più ampia stabilizzazione possibile di questi lavoratori, grazie agli incentivi messi a disposizione dalla Regione Puglia, per porre fine a un fenomeno di precariato di Stato che perdura da oltre un ventennio”.