Magriarreda apre un nuovo megastore a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Mancano pochi giorni all’apertura del nuovo Megastore Magriarreda a Francavilla Fontana, siamo stati a visitare in anteprima in nuovo store e l’impatto e’ davvero fantastico! Due sono i piani allestiti con cucine, soggiorni, camere e camerette, salotti e tanto tanto altro, 3.000 mq di scelta con un comune denominatore: qualita’ al giusto prezzo!

Concetto che ci viene anche confermato dal direttore generale del Gruppo Edward Magri’: “e’ stata una scelta che abbiamo portato avanti da subito, prodotti solidi, garantiti italiani e con una elevata componibilita’ “ Gli stili presenti sono molteplici, solo di cucine sono oltre, 35 i modelli esposti, altrettanti salotti e divani con una scelta di colori infinita.

Continua Magri’: “da noi la professionalita’ e’ un valore assoluto, ci affidiamo solo ad arredatori ed architetti con molta esperienza alle spalle, per dare al cliente un servizio, un progetto su misura, vogliamo realizzare la casa da sogno che ognuno di noi desidera”.

Sono 2 i piani da visitare ed i mobili sono ambientati come fossero gia’ a casa, dettagli molto curati e in molti casi offerte e promozioni, ad esempio Arreda e Vola, che ti permette di avere, con una minima spesa, un volo per due persone per le piu’ belle capitali europee.

A proposito di promozioni, Edward Magri’ tiene molto al mese della cucina: “grazie ad accordi con i produttori di cucine piu’ importanti d’Italia, riusciamo ad offrire per qualche settimana uno sconto del 50% sulle cucine su misura con tavolo e sedie in regalo”.

Siamo certi che la nuova apertura sara’ un ennesimo successo per il marchio Magriarreda che in pochi anni oltre che in Puglia e Basilicata e’ presente in Abruzzo e da febbraio di quest’anno a Milano con uno dei Megastore piu’ belli d’Italia. Sabato 15 settembre a Francavilla Fontana in via per Grottaglie ci sara’ anche Giorgio Mastrota a salutare i tanti clienti che siamo certi verranno a vedere l’ultimo nato in Magriarreda. Fatevi un giro!