Manutentori del verde: corso aperto a tutti organizzato da InPuglia

BRINDISI - Si terrà a febbraio il corso per Manutentore del verde organizzato dall’ente di formazione InPuglia nel rispetto della Legge n. 154/2016 e della DGR n. 1337/2018. Il corso, autorizzato dalla Regione Puglia con DD n. 12/2019 è aperto a tutti, requisiti obbligatori saranno la maggiore età ed il possesso della licenza media, sono particolarmente interessati i titolari ed i dipendenti delle aziende che effettuano lavorazioni rientranti nella manutenzione e cura del verde e coloro che non hanno occupazione ed intendono candidarsi alle selezioni di personale di aziende pubbliche e private, il titolo è riconosciuto sull’intero territorio nazionale.

Il corso si svilupperà in 180 ore, ben 60 ore saranno destinate alle attività pratiche in campo e sulle piante, riguarderanno in modo specifico le tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.

Il Manutentore del verde è una figura che deve possedere conoscenze e competenze sempre più elevate, allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche (irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi e realizzazione di infrastrutture).

E’ una figura professionale molto richiesta nelle società partecipate di Comuni e Province oltre che di altri Enti Pubblici.

Conseguiranno la qualificazione e l’attestato finale coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore complessive e superato l’esame teorico-pratico.

Informazioni sul corso inerenti il calendario ed il programma, oltre alle modalità di adesione potranno richiedersi direttamente presso la sede dell’Ente INPUGLIA al rione Commenda in Via Seneca n. 65 oppure telefonando al Direttore Teodoro Piscopiello al 328.8519445.