In Avio Ge da luglio 47 nuove assunzioni a tempo in determinato

BRINDISI - Fim Cisl soddisfatta per la decisioone di GE Avio di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato nello stabilimento di Brindisi, nell'ambito di nuovi investimenti. "Per un territorio martoriato dalla disoccupazione e da diverse aziende in crisi profonda o addirittura sull’orlo del fallimento, giunge finalmente una buona notizia: dallo stabilimento GE Avio di Brindisi annunciano 43 assunzioni a tempo indeterminato dall’1 luglio, ulteriori 4 dall’1 agosto e 36 rinnovi contrattuali sino al 31 dicembre 2018", dichiara la segreteria del sindacato metalmeccanici della Cisl.

"L’assunzione di questi giovani è il risultato di un’azione sindacale che, come Fim-Cisl, abbiamo svolto nel recente passato, accettando di cimentarci su temi difficili e impopolari come la flessibilità oraria per un maggiore utilizzo degli impianti, grazie a un dialogo costruttivo e collaborativo. Siamo sempre più convinti che il percorso intrapreso in tal senso abbia prodotto i risultati sperati, dando una continuità lavorativa alla vecchia guardia e aprendo una prospettiva per tanti giovani disoccupati", si legge in una nota.

"Abbiamo permesso a questo stabilimento di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo di GE, grazie alla professionalità, al sacrificio e alla disponibilità delle maestranze che mai hanno fatto mancare il loro contributo. Sul nostro territorio GE continua a investire e nel mese di ottobre sarà inaugurata l’area Additive Manufacturing che è un procedimento che permette di realizzare oggetti solidi di qualsiasi forma partendo da un progetto digitale mediante l’utilizzo di polveri metalliche su stampanti 3D", annuncia la Fim.

"Punto di forza della nuova tecnologia è quello di produrre pezzi più leggeri e contemporaneamente più resistenti, integrando più componenti in un’unica parte con una sensibile riduzione dei costi; il tutto in maniera più veloce rispondendo a quello che il mercato aeronautico del futuro chiede. Siamo però convinti che, nonostante le buone notizie, non si debba abbassare la guardia, poiché nell’area delle revisioni - da sempre fiore all’occhiello e centro di eccellenza per la revisione dei motori militari – le preoccupazioni non mancano, in quanto alcuni motori sono già giunti a fine vita e il T700 lo farà gradualmente nei prossimi anni".

GE Avio, azienda strategica per il sistema industriale del Paese, ha partecipato alla gara per motorizzare il nuovo elicottero AW249 del gruppo Leonardo, ricorda la Fim Cisl. "Si tratta di un programma che gode di un finanziamento pubblico, che mira alla promozione e allo sviluppo dell’industria elicotteristica nazionale e dunque la collaborazione tra aziende italiane. L’assegnazione a GE Avio della motorizzazione del nuovo elicottero significherebbe portare nuovi volumi di lavoro per diversi anni negli stabilimenti italiani e specialmente in quello brindisino".

Va ricordato che per lo stabilimento motori aeronautici di Brindisi, ora di totale proprietà di General Electric, sono stati stipulati vari contratti di programma con la Regione Puglia, per il cofinanziamento dei nuovi progetti industriali, di innovazione ma anche di formazione e ricerca, considerando le partneship in Puglia dell'azienda con le Università. Quindi il pubblico la sua parte l'ha fatta, e in momenti anche molto delicati, contribuendo prima alla consolidamento e poi alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.